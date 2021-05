Cervellati: “Ieri le motivazioni hanno fatto la differenza. Mercato? Serve comprare meglio”

"Quando si raggiunge la salvezza, crollano le motivazioni dei giocatori. Non è questione di impegno, ma più di un fattore psicologico. Il Genoa era più motivato e questo ha fatto la differenza, lo dimostra anche la festa sul campo a fine partita. Peccato perchè nel primo tempo il Bologna qualcosa ha combinato, anche se non voglio allinearmi alle parole di Mihajlovic, che ieri ha tirato in ballo anche la sfortuna. Nel secondo tempo il Genoa ha creduto di più nel portare a casa la salvezza, mentre il Bologna giocava praticamente per nulla. C'è stata molta deconcentrazione ieri, soprattutto in difesa. E' arrivata la partita che mi aspettavo.".