Cervellati: “Arnautovic potrebbe essere l’arma in più per dare la caccia all’ottavo posto”

"Brutta partita. Nel primo tempo il Sassuolo ha cercato maggiormente la vittoria, così come il Bologna che ci ha provato nel secondo tempo. Un punto importante che fa rimanere il Bologna nel gruppone delle otto. Un Bologna che non viaggia più ai livelli di qualche settimane fa, ma che è ancora lì a lottare per un obiettivo. Abbiamo ritrovato Arnautovic, che potrebbe essere l'arma in più per la squadra di Thiago Motta per provare a chiudere la stagione all'ottavo posto"