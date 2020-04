Cellino attacca: “Se riparte la A non schiero la squadra. Lotito? Asino che raglia…”

Sembra fermamente convinto della sua scelta Massimo Cellino. Il Brescia non giocherà se riprendesse la Serie A.

Lo ha affermato lo stesso patron delle rondinelle al Giornale di Brescia: “Se la A riprende io non schiero la squadra – le parole di Cellino – Possono darmi tutti i punti di penalità che vogliono, io mi prendo le mie responsabilità. Lotito vuole giocare? Asino che raglia non giunge in Paradiso si dice dalle mie parti”.

Ce n’è anche per Gravina: “Gli dico di andare meno in tv e di venire a vedere la situazione a Brescia – l’affondo di Cellino – Per il resto io vedo tanto egoismo da parte di persone che se ne approfittano e se Fifa e Coni hanno posizione più prudenti significa che probabilmente la mia idea non è sbagliata”.