Cefferin: “Ci sono tre opzioni per la ripresa dei campionati”

Intervistato da La Repubblica, Aleksander Ceferin parla della ripresa dei campionati dopo la stop forzato a causa del covid19.

Il presidente della UEFA presenta tre scenari possibili per il ritorno in campo, tanti dubbi e poche certezze in una situazione sempre più delicata.

Qui le sue parole:

“Si può ripartire a maggio, a giugno o alla fine di giugno.

Se non dovessimo riuscire a far ripartire le competizioni entro queste date allora probabilmente i campionati andrebbero definitivamente persi”.

Fonte: La Repubblica