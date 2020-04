Ceferin: “Non si può finire la stagione a settembre”

Intervistato dal Corriere della Sera, Aleksander Ceferin fa il punto sulla situazione riguardante la ripresa dei campionati e delle competizioni internazionali.

Nelle sue dichiarazioni la voglia di provare a concludere la stagione nonostante diverse difficoltà: “Chiudere anticipatamente tutto sarebbe disastroso dal punto di vista economico. Dobbiamo attendere il via da parte degli esperti per ripartire. Non c’è una deadline per ripartire ma è chiaro che il tempo stringe. Chiudere a settembre è molto difficile, peserebbe troppo sulla stagione successiva”.

Fonte: Corriere della Sera