Ceferin: “La deadline del 3 agosto è provvisoria, non ufficiale”

Il calcio europeo sta vivendo uno dei suoi momenti più complicati. Dopo il rinvio degli Europei, però, l’Uefa non vuole fare lo stesso con Champions ed Europa League. La priorità sono i campionati nazionali, ma le coppe europee portano maggior appeal ed introiti economici. Ecco quindi che l’Uefa sta studiando un piano per incastrare tutti gli impegni in maniera fattibile. Chiarisce la situazione circa la famosa deadline lo stesso presidente, Aleksander Ceferin, in una lettera inviata a “Le Parisien”.

“Le date del 20 luglio (per le federazioni classificate dal 16^ al 55^ posto nel ranking Uefa) e del 3 agosto (dal 1^ al 15^ posto) sono emerse il 21 aprile, durante gli incontri con segretari e presidenti delle 55 associazioni affiliate all’Uefa. Tuttavia, durante queste riunioni, abbiamo chiarito come queste date siano solo raccomandazioni provvisorie e non ufficiali”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”