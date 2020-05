Ceferin: “Il calcio con i tifosi tornerà molto presto”

Intervistato dal Guardian, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha fatto il punto sulla situazione del calcio europeo dopo la pandemia: “La situazione è sicuramente seria, ma sta calando e siamo più cauti. Sappiamo di più sul virus e in generale sono una persona ottimista. Non mi piace questa visione apocalittica secondo cui dobbiamo aspettare la seconda, la terza o anche la quarta-quinta ondata. Le persone che conosci probabilmente un giorno moriranno, ma dobbiamo preoccuparci oggi? Io non la penso così. Siamo pronti e seguiremo le raccomandazioni delle autorità, ma sono assolutamente sicuro, personalmente, che il buon vecchio calcio con i tifosi, tornerà molto presto”.

