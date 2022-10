C’è un Bologna che vince, è quello femminile

C'è un Bologna che vince ed è la squadra femminile che da questa stagione milita in Serie C con un nuovo progetto tecnico. Nel weekend le rossoblù di Simone Bragantini hanno espugnato il campo del Lumezzane primo in classifica per 2-4 con una tripletta di Gelmetti e gol di De Biase. Le rossoblù sono ora seconde in classifica con 13 punti dietro il Merano (15) che ha espugnato Orvieto 0-8. Prossimo impegno domenica alle 15.30 in casa contro il Riccione. In Serie C solo la prima di ogni girone, sono tre, viene promossa in Serie B.