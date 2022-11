C’è un altro Bologna che gode, è il femminile: ottava vittoria di fila

Se la squadra maschile ha infilato la quarta vittoria in fila, quella femminile, che milita in Serie C, ha portato la propria striscia a otto successi consecutivi. La squadra di Bragantini è infatti passata di misura sul campo del Rinascita Doccia per zero a uno con la rete di Antolini dopo 4 minuti di gioco. La vittoria tiene le rossoblù in testa alla classifica con 25 punti al pari di Merano che ha vinto 3-4 sul campo del Riccione.