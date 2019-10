CdS – Morandi: “Sento spesso Mihajlovic: ce la farà”

Mentre il Bologna prepara la sfida alla Juventus in programma sabato sera all’Allianz Stadium, Sinisa Mihajlovic continua a combattere la sua battaglia. Il tecnico migliora, e in questi giorni ha ottenuto un permesso per rimanere un breve periodo a casa con la sua famiglia. Tutti a Bologna, ma proprio tutti, sono con l’allenatore serbo, anche chi non è un addetto ai lavori. Molto vicino gli è pure Gianni Morandi, cantautore tifosissimo del Bologna, che incoraggia il suo mister.

“Sento spesso Sinisa, ci scambiamo dei messaggi. E’ una battaglia molto dura, ma lui mi dice sempre che ce la farà. E io ne sono sicuro perché è un vero combattente. Ha portato energia alla squadra facendo una cosa straordinaria, l’ha salvata in maniera incredibile. E’ davvero un uomo coraggioso – spiega Morandi, che infine conclude – A Bologna questo è un momento molto delicato. Organizzano di tutto per lui, fanno processioni per andare a San Luca. Per fortuna che la società lo ha trattenuto. La squadra lo segue, ma lui è più forte di tutto. I medici gli ripetono di stare attento e che basta un niente, ma lui non ci sente: in panchina ci va lo stesso, anche senza mascherina”.

Fonte: “Corriere dello Sport”