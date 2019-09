Cds – Bologna-Roma promette spettacolo

Domenica pomeriggio al Dall’Ara arriva la Roma, reduce dalla grande vittoria casalinga contro il Sassuolo. I giallorossi sono la prima vera grande squadra che il Bologna affronta in questo inizio di stagione, anche se ad esser davanti in classifica sono momentaneamente proprio i rossoblu. Il match – valido per la 4^ giornata di Serie A – promette spettacolo. Di fronte ci saranno infatti due squadre speculari: le uniche dell’intero campionato ad adottare con costanza il modulo 4-2-3-1. Entrambe schierano infatti due centrocampisti che abbinano qualità e quantità, con un “finto” trequartista – Soriano e Pellegrini – in grado di ripiegare anche in fase difensiva.

Gli obiettivi stagionali delle due formazioni sono senz’altro diversi, ma lo schieramento tattico e principi di gioco sono pressoché gli stessi. L’attacco sia di Mihajlovic che di Fonseca pare una macchina in quest’avvio di stagione: non sempre concreti, Palacio e compagni creano tantissimo. Le due difese, però, lasciano entrambe a desiderare: 3 gol subiti dalla neopromossa Brescia non sono pochi, così come i 3 incassati all’Olimpico dal Genoa. Insomma, domenica al Dall’Ara si affronteranno due squadre a specchio, con gli stessi pregi e difetti.

Fonte: “Corriere di Bologna”