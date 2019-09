Cds – Bologna-Roma: Danilo ci prova, ma l’obiettivo è il Genoa

Belle notizie per Mihajlovic dall’infermeria. Danilo sta infatti decisamente meglio e, come aveva annunciato De Leo in conferenza stampa nel post partita, potrebbe rientrare anche prima del previsto. Il ragazzo doveva rimanere ai box per 3 settimane a causa della lesione di primo grado al bicipite femorale destro, ma sembra che stia bruciando le tappe.

Come riporta il “Corriere di Bologna”, il difensore centrale è già tornato in campo ieri, facendo qualche cambio di direzione e riprendendo confidenza col pallone. Danilo sta meglio, e vorrebbe già esser a disposizione del tecnico per la gara di domenica pomeriggio contro la Roma. Difficile comunque ipotizzare un suo rientro già contro i giallorossi, Mihajlovic non correrà rischi inutili: probabilmente ci sarà ancora Bani al fianco di Denswil. Ecco quindi che l’obiettivo del brasiliano del Bologna diventa la trasferta infrasettimanale di mercoledì sera al Marassi contro il Genoa. Danilo vuole esserci.