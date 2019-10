Bologna, occhio al Liverpool: nel mirino Winterling

Il progetto Bologna si sta espandendo sempre di più, sia in campo che fuori. L’obiettivo della società è quello di diventare sempre più internazionale, e sembra che per il momento le cose funzionino. Dall’estero c’è già chi guarda in casa rossoblu, e non è esattamente una squadra qualsiasi: si tratta infatti del Liverpool Campione d’Europa in carica. Secondo alcuni rumors inglesi – come riporta il “Corriere dello Sport” – i “Reds” avrebbero messo nel mirino Christoph Winterling, attuale direttore marketing e comunicazione del Bologna.

Winterling, che in 4 anni ha letteralmente trasformato il settore marketing e commerciale dei felsinei, era già stato visto dagli inglesi probabilmente a Roma: questa è infatti la sua seconda esperienza in un club italiano. Dopo aver lasciato la società giallorossa si è poi trasferito a Bologna insieme a Fenucci, cominciando a lavorare per dare una dimensione globale al BFC. Winterling, che è anche stato capo del settore sponsorizzazioni di Adidas Italia, sarebbe l’ennesimo acquisto – anche se non sul campo – che il Liverpool desidera fare in Italia: considerando che gli ultimi due sono stati Salah ed Alisson, non sembra una cattiva idea.

Fonte: “Corriere dello Sport”