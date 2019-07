Cor Bo – Un calendario omogeneo

Nella giornata di ieri è stato sorteggiato il calendario per la stagione 2019-2020. Per i rossoblù un inizio che può sembrare agevole, ma il direttore sportivo Bigon è il primo a far notare come si debba fare attenzione per non incappare in una falsa partenza, la stessa cosa è sottolineata anche da Andrea Poli. Si comincia con l’Hellas Verona, poi il derby emiliano con la Spal in casa e il Brescia; il Bologna giocherà in casa della due neopromosse, squadre che si presenteranno ai nastri di partenza con grande entusiasmo e voglia di far bene. Il 6 Ottobre invece ci sarà la Lazio, questa sarà la partita più vicina all’anniversario della nascita del club, quest’anno si festeggiano 110 anni.

Segnali positivi giungono dalla campagna abbonamenti: al termine delle prelazioni gli abbonati sono già 14.000, la stessa fase lo scorso anno si fermò a 12.700. La vendita riprenderà giovedì alle ore 10.00, ma la curva Bulgarelli è praticamente già esaurita. Lo riporta il Corriere di Bologna.