CdB – Tutti uniti per Mihajlovic

La notizia di Sinisa Mihajlovic ha sconvolto tutto il Bologna Calcio, ma nessuno può permettersi di fermarsi. Dopo un weekend obiettivamente complicato, la squadra è tornata sul campo a sudare e lavorare, con voglia e intensità. Poi le novità di ieri. Il tecnico ha iniziato ufficialmente il primo periodo di cure in ospedale, e ora arriva il difficile. E’ stato proprio il capitano rossoblu Blerim Dzemaili – accompagnato dal dottore e dalla dirigenza – a radunare tutti prima dell’allenamento e a comunicare il primo bollettino medico ai compagni.

La situazione è delicata, se ne parla il meno possibile, ma è meglio essere chiari fin da subito. Il Bologna si stringe dunque, metaforicamente e non, in cerchio, cercando di farsi forza a vicenda. Mihajlovic è continuamente in contatto con i suoi giocatori ed il suo staff nel ritiro di Castelrotto: l’intento di tutti quanti è quello di pensare il più possibile alle cose di campo. L’atmosfera sembra positiva, deve esserlo. Domani il Bologna chiuderà la prima parte di ritiro con un’amichevole alle 17 contro la Virtus Bolzano, poi l’immediato ritorno in città.

Fonte: Corriere di Bologna