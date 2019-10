CdB – Tutti amano questo Bologna

Quello che abbiamo visto in queste prime 7 partite di campionato è il Bologna che vedremo per tutto l’anno: una squadra frizzante, coraggiosa, spregiudicata, ma anche superficiale, immatura e imprevedibile. Questo è quello che vuole Sinisa Mihajlovic, prendere o lasciare. Fin da inizio stagione la mentalità arrembante dei rossoblu è piaciuta ai tifosi, che a volte potranno anche recriminare sul risultato o su qualche episodio, ma sanno perfettamente che non si annoieranno mai. I numeri dicono 9 gol fatti e 9 gol subiti in 7 gare, per un totale di 9 punti in classifica. Il Bologna è attualmente in 11^ posizione, a pari merito con Verona, Parma e Milan. Al di là delle statistiche, però, quello che fa la differenza è proprio l’atteggiamento dei felsinei: tutta Bologna si è innamorata di questa squadra.

In questo senso, la partita con la Lazio ha racchiuso in 90 minuti tutto quello che è stato, è e sarà il Bologna targato 2019/20: aggressività e pressing offensivo da una parte, ingenuità e disattenzioni dall’altra. La formazione di Sinisa crea tanto e spreca, mantiene un ritmo elevato e mette sotto gli avversari, marca in maniera troppo tenera ed è tutt’altro che impeccabile nella propria area di rigore. C’è ancora molto da lavorare, ma i pro lasciano senz’altro ben sperare. D’altronde, lo ha confessato – indirettamente – lo stesso Mihajlovic nel postpartita contro i biancocelesti: giocando in questo modo, saranno molte di più le gare vinte che quelle perse o pareggiate. Inutile nasconderlo: il Bologna di quest’anno non è assolutamente per i deboli di cuore.

Fonte: “Corriere di Bologna”