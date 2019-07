CdB – Sorrisi al primo giorno di ritiro, ma senza Mihajlovic

Inizia con grande voglia ed entusiasmo la stagione del Bologna. Dopo essersi ritrovati a Casteldebole settimana scorsa, i rossoblu sono partiti ieri alla volta della prima sede del ritiro estivo, Castelrotto. Arrivati nel primo pomeriggio, hanno pranzato e poi mosso i primi muscoli sul campo. Oltre ai nazionali, però, come riporta “Il Corriere di Bologna”, era assente anche Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico avrebbe dovuto parlare oggi in conferenza stampa – il cui posto sarà preso dal nuovo acquisto Bani – ma l’influenza lo ha costretto a rimanere a casa un giorno in più in via precauzionale. L’allenatore serbo raggiungerà la squadra probabilmente nel tardo pomeriggio di oggi, e i tifosi non vedono l’ora. Già ieri erano almeno un centinaio presenti al primo allenamento, sintomo che l’euforia è tanta. Eccome. La speranza di ripartire alla grande nella prossima stagione, magari proprio come la squadra aveva finito il girone di ritorno, c’è. Il Bologna è vivo, la città anche.