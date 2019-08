Cor Bo – Si torna sul mercato

La cessione di Pulgar alla Fiorentina, salvo colpi di scena, è ormai alle fasi finali, ma anche un altro centrocampista saluta Bologna: Adam Nagy va al Bristol City. La società della Championship inglese verserà nelle casse rossoblù 2,5 milioni che si sommano ai 12 milioni che arriveranno dalla cessione di Pulgar. Il Bologna si ritrova a oggi con nuova liquidità e l’esigenza di tornare sul mercato, resta da capire verso quali obbiettivi.

Pulgar va sostituito, il cileno nella seconda parte della scorsa stagione era diventato un perno del centrocampo del Bologna, è sostituibile sicuramente, ma la sua partenza non è da sottovalutare. Il profilo che si segue con maggiore attenzione è Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield. La clausola ammonta a 10 milioni di dollari e i contatti procedono quotidianamente, è probabile che nei prossimi giorni ci sarà un’accelerata. Resta viva la pista che porta a Jorrit Hendrix del Psv, ma a oggi sembra un ripiego rispetto all’argentino e non sembra possano arrivare entrambi. Prcic invece non convince, anche per il fatto che, rientrato al Levante dal prestito allo Strasburgo, si sta allenando a parte e non ha minuti sulle gambe. Al di là del sostituto di Pulgar, resta da capire se il Bologna cercherà un altro centrocampista o piuttosto un attaccante. Lo riporta il Corriere di Bologna.