CdB – Si torna alla normalità

Il Bologna si prepara a far visita alla Juventus domani sera all’Allianz Stadium. Oggi pomeriggio, dopo la conferenza stampa pre-partita, la squadra partirà alla volta di Torino. Si cerca di tornare alla normalità quindi, soprattutto perché ieri a Casteldebole si è finalmente visto Sinisa Mihajlovic. Dopo il pranzo insieme allo staff tecnico, l’allenatore serbo ha diretto per intero il primo allenamento stagionale. In vista del match con la Spal aveva solo assistito alla rifinitura sul campo, ieri invece si è visto il “vero” Mihajlovic.

Come riporta il “Corriere di Bologna”, il mister del Bologna – grazie ad una forma fisica decisamente migliore rispetto alle ultime settimane – ha allenato per intero i suoi ragazzi. Dopo il riscaldamento, ha fatto qualche prova tattica distribuendo le casacche. Fermando spesso il gioco col fischietto per dare le indicazioni, non sono mancate neanche le sue urla. Mihajlovic sta dunque tornando quello che tutti conosciamo: combattivo, feroce, leader. Domani sera sarà anche lui in panchina all’Allianz Stadium, dove però arriverà con una macchina privata. Sinisa ha fame, e la squadra è con lui.