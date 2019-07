Joey Saputo giovedì è atteso in Italia e potrebbe far visita al tecnico Sinisa Mihajlovic, sempre che ciò gli sia permesso dai regolamenti dell’ospedale. In seguito il patron si dirigerà in Germania per assistere all’amichevole di sabato tra tra Augsburg e Bologna, nella città che diede i natali ad Helmut Haller. Sarà la prima volta che il patron del Bologna segue la squadra durante il ritiro estivo. Lo riporta il Corriere di Bologna.