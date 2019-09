CdB – Quasi tutti a disposizione di Mihajlovic

Dopo il pareggio di Verona e la vittoria con la Spal, è arrivata la sosta per le nazionali. Buone notizie per il Bologna: tolti i convocati Skorupski e Tomiyasu, Mihajlovic ha praticamente tutti i suoi uomini a disposizione, o almeno le prime linee. I titolari hanno dunque due settimane piene di lavoro per preparare al meglio la sfida di Brescia ed oliare al massimo i meccanismi di gioco, dando anche la possibilità ai nuovi di inserirsi il prima possibile.

La stagione del Bologna è iniziata davvero, e le prossime partite cominciano già a diventare determinanti. Mihajlovic avrà la possibilità di prepararle a dovere insieme a quasi tutti i suoi ragazzi. Come riporta il “Corriere di Bologna”, niente più mercato, infortuni o rientri posticipati dalle vacanze. La sessione estiva si è chiusa lunedì sera: anche l’ultimo arrivato Medel è ora parte integrante del gruppo. I giocatori con problemi fisici – Dzemaili, Dijks e Schouten su tutti – stanno rientrando a pieno regime, e l’infermeria è ora finalmente vuota. Sono tutti a Casteldebole alla ricerca della forma migliore, compresi quelli che hanno raggiunto la squadra in ritiro con qualche giorno di ritardo per gli impegni con le rispettive nazionali – ad esempio Orsolini e Santander. La quasi totalità della rosa rossoblu – dopo il giorno di riposo odierno – domani sarà di nuovo al lavoro.