CdB – Mihajlovic aspetta Saputo

Il fischio d’inizio di Bologna-Roma si avvicina. Sono già tutti ai propri posti, o quasi. I rossoblu ospiteranno i giallorossi senza la presenza fisica di Mihajlovic in panchina. Come riporta il “Corriere di Bologna”, il tecnico ha appena finito il secondo ciclo di cure chemioterapiche, ma dovrà ancora riposare in ospedale per qualche giorno. Proprio da lì, dalla stessa camera del Sant’Orsola che è stata letteralmente “presa d’assalto” dalla squadra domenica scorsa dopo la vittoria di Brescia, il serbo seguirà la partita, in collegamento diretto con i suoi assistenti al Dall’Ara.

Allo stadio ci sarà anche il presidente Joey Saputo, che è atterrato a Bologna giusto per il weekend. Ieri la riunione per approvare i bilanci, oggi pomeriggio la partita e domani il rientro in Canada. In mezzo, però, il numero 1 del Bologna troverà senza dubbio il tempo per andare a trovare Mihajlovic in ospedale. Il tecnico aspetta dunque il suo presidente, nonostante la riduzione delle visite imposta per questioni cliniche. Tutti hanno voglia di Bologna, tutti hanno voglia di Mihajlovic.