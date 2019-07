CdB – L’obiettivo di Cantatore: resuscitare Mattia Destro

Il Bologna ha iniziato il ritiro di Castelrotto con una novità in più. Tra i nuovi arrivati c’è anche l’ex campione di boxe Antonio Cantatore, amico tanto richiesto da Mihajlovic. Pronti via, e l’ex pugile si è già fatto notare. Come riportato da “Il Corriere di Bologna”, infatti, terminato il primo allenamento, Cantatore si è fermato qualche minuto a prendere a pugni il sacco. All’occhio attento e stupito dei tifosi, non è sfuggita la presenza di Mattia Destro. Proprio questo pare essere il motivo principale della sua presenza nello staff di Mihajlovic: resuscitare l’attaccante.

Dotato di grandi doti di leader e di motivatore, Cantatore è a Bologna per rivitalizzare Destro sotto tutti i punti di vista. Mihajlovic vuole che lui lo rimetta in forma, sia fisicamente che – soprattutto – mentalmente. Il tecnico conosce le potenzialità del numero 22, ma sa anche bene che deve essere stimolato a dovere. Destro è la sua scommessa. Così come Cantatore. Mihajlovic li ha scelti entrambi, insieme, per fare il salto di qualità. Solo il tempo ci dirà se ha avuto ragione.