CdB – La mentalità è giusta, ma ora servono i punti

Per la prima volta in stagione, il Bologna gioca alle 12.30: i rossoblu tra qualche ora ospiteranno la Sampdoria al Dall’Ara, gara valida per la 9^ giornata di Serie A. Mihajlovic seguirà il match dal Sant’Orsola, ma la squadra ha ben chiaro che cosa fare. La mentalità offensiva è quella giusta, ma ora servono i punti. Come riporta il “Corriere di Bologna”, adesso i felsinei devono guardare alla concretezza: 9 punti in classifica non sono così pochi, ma ora è necessaria una vittoria per respirare un’aria più pulita.

I rossoblu non vincono da oltre un mese, e si troveranno davanti una Sampdoria vogliosa di recuperare terreno: Ranieri ha resuscitato i blucerchiati, che oggi a Bologna vogliono dimenticare l’ultimo posto in classifica. De Leo e Tanjga sanno che dovranno affrontare una partita complicata, ma i ragazzi devono metterci qualcosa in più. Troppi gol sbagliati sotto porta, troppa superficialità. Mihajlovic rimanda il turnover e conferma in blocco l’11 titolare di Torino. L’attuale 13^ posto non è sufficiente: Bologna ha bisogno di una vittoria per scacciare i fantasmi.