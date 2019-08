CdB – La Curva Bulgarelli è sold out, si chiede l’apertura della San Luca

Che l’entusiasmo a Bologna ci fosse era già chiaro dai primi giorni di raduno a Casteldebole. La società però forse non immaginava così tanto. Dopo infatti la fase di prelazione, sono bastate due ore di vendita libera nella giornata di ieri per riempire le ultime centinaia di posti rimasti in Curva Bulgarelli. Il Bologna ha infatti comunicato ufficialmente che la Curva Bulgarelli è sold out. Ecco quindi l’insorgere dei tifosi, che non possono rimanere senza Serie a e senza vedere i ragazzi rossoblu al Dall’Ara. Tantissime le richieste sul web tramite social network e alle radio di aprire anche la Curva San Luca, che non rientrerebbe nel listino della campagna abbonamenti – la cui chiusura è prevista per il 28 agosto.

Questa richiesta, arrivata anche al call center ufficiale dei felsinei, porta però più dubbi che altro. Innanzitutto, c’è da tenere in considerazione la questione ordine pubblico. Soprattutto contro le grandi squadre, la società dovrà aumentare gli steward: con i sostenitori avversari che giungeranno in massa, potrebbero esserci problemi logistici. D’altronde, però, la volontà dei tifosi è legittima. Dopo l’abbonamento alla Curva Bulgarelli, il biglietto economicamente più “accessibile” – vista l’eliminazione dei distinti laterali – costa 440 euro, il doppio della curva. Accogliendo la richiesta dei tifosi, il Bologna si ritroverebbe uno stadio quasi interamente rossoblu. L’entusiasmo è palpabile: c’è voglia di ricominciare, e di farlo alla grande. La società ci sta pensando seriamente.

Fonte: Corriere di Bologna