CdB – La certezza si chiama Rodrigo Palacio

Il tempo passa, gli allenatori cambiano e il mercato porta continue novità, ma a Bologna rimane sempre e comunque una certezza: Rodrigo Palacio. L’attaccante argentino ha entusiasmato lo scorso anno per la qualità e l’impegno sempre messi in campo. Nonostante non sia un bomber, è uno dei pupilli di Sinisa Mihajlovic, che non può praticamente mai rinunciare a lui. Sebbene la carta d’identità dica 37 anni e mezzo, Palacio è certo di avere il posto da titolare in questo Bologna: da esterno o da punta centrale fa poca differenza, a riposare sarà comunque qualcun altro. Viste le ultime uscite, secondo il “Corriere di Bologna”, il numero 24 sarà schierato prima punta domenica sera al Bentegodi contro l’Hellas Verona: a farne le spese saranno dunque Destro e Santander.

Pessima notizia per gli scaligeri, che escono dal campo sempre a testa bassa quando sfidano Rodrigo Palacio. Su 7 partite in Serie A giocate contro il Verona, Palacio ne ha vinte 5 e non ha mai perso. Ma non solo. Nelle 4 gare disputate al Bentegodi contro i veneti, l’argentino ha sempre lasciato il suo segno, totalizzando 2 gol e 3 assist. L’Hellas dunque trema quando vede “El Trenza”, che sarà di certo nell’11 titolare del tecnico serbo domenica all’esordio. Il Bologna si aggrappa ancora a lui, la prima vera certezza rossoblu.