CdB – Il punto sul mercato

Erick Pulgar, reduce dalle fatiche di Copa America con il suo Cile, deve ancora ritornare dalle vacanze e probabilmente si aggregherà al resto dei compagni in Austria, ma la questione relativa alla sua clausola rescissoria è sempre attuale. La società attende una risposta del calciatore perché oltre al già noto Siviglia, c’è il West Ham che potrebbe girare proprio su Pulgar i soldi che incasserebbe dalla cessione di Obiang al Sassuolo. Il Bologna comunque non sarebbe impreparato dato che continua il pressing sul pupillo di Sabatini: Nicolas Dominguez del Velez Sarsfield.

Santander anche rimane un’incognita nonostante abbia smentito le voci che lo vorrebbero in partenza verso la Cina, è felice di restare a Bologna e di giocare in Europa. Per Skov Olsen persiste l’ottimismo, dovrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana, mentre si valuta Dimarco dell’Inter come vice-Dijks, anche se sul terzino dell’Under 21 c’è l’interessamento del Torino che potrebbe complicare la trattativa. Lo riporta il Corriere di Bologna.