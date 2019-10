CdB – I tifosi invocano Skov Olsen e Santander

Domenica all’ora di pranzo arriva al Dall’Ara la Sampdoria, gara valida per la 9^ giornata di Serie A. Quella contro i blucerchiati sarà però solo la prima di 3 importanti sfide in 7 giorni: mercoledì sera ci sarà infatti il turno infrasettimanale a Cagliari, e poi sabato alle 18 di nuovo al Dall’Ara arriva l’Inter. Ecco quindi che Mihajlovic sembra quasi costretto a varare un minimo di turnover, anche per via degli infortunati. Come riporta il “Corriere di Bologna”, contro la Samp potrebbe davvero essere la volta di Skov Olsen e Santander, invocati a gran voce dai tifosi.

Il gioiellino danese è stato provato largo a destra negli ultimi allenamenti, e domenica potrebbe finalmente essere per lui l’esordio da titolare – per di più davanti ai suoi sostenitori. Orsolini è la prima scelta, ma non ha ancora riposato fin qui: il numero 17 è pronto a dimostrare tutto il suo valore. Discorso diverso invece per l’attaccante paraguayano, che prima o poi dovrà dare il cambio a Palacio. Salgono le quotazioni per vedere il numero 9 nel ruolo di prima punta, ma in ogni caso non è detto che Mihajlovic rinunci al “Trenza”: l’argentino potrebbe infatti sostituire uno tra Sansone e Soriano nella batteria dei trequartisti.