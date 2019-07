CdB – Cantatore su Destro: “Sto tirando fuori il fenomeno che c’è in lui”

Arrivato per infondere grinta e intensità a tutta la squadra, Vincenzo Cantatore è subito stato considerato anche e soprattutto come preparatore atletico personale di Mattia Destro. L’obiettivo più volte dichiarato è quello di rimettere in senso l’attaccante, sia fisicamente che mentalmente. “Ora è un’altra persona. Non ha più la pancia ma addominali scolpiti, il duro lavoro paga. Ha fatto un’ora in più di tutti gli altri ogni giorno. In amichevole ha fatto due gol da fuoriclasse. Ora ha la testa da campione. Sto tirando fuori il fenomeno che c’è in lui – esordisce l’ex campione al termine dell’amichevole, che poi continua – Tornerà quello di un tempo. Ci vorranno altri 4 mesi: al momento dell’inizio del campionato, comunque, sarà già oltre il 50%”.

Il preparatore chiarisce poi il suo accordo con la società. “Sto lasciando un segno in tutti i giocatori, qui tutti mi amano. Destro ha già detto che vuole continuare con me: io sono stato chiamato principalmente per lui. Non so cosa succederà adesso. Ora la società deve prendere una decisione sul mio futuro, quindi sto aspettando. Io rimarrei sicuramente, ma accetto qualsiasi decisione: ho già vinto. Giudico questa esperienza in maniera molto positiva: sarò presuntuoso, ma in pagella mi dò un bel 9 – spiega Cantatore, che infine conclude – Se potessi tornare indietro forse sarei un po’ meno me stesso con alcuni tecnici, ma va bene così. Mihajlovic? L’ho sentito, ma abbiamo parlato di come sta la squadra e non del mio futuro”.

Fonte: Corriere di Bologna