Cor Bo – Bologna, le cose iniziano a farsi serie

Sembra già essere finito il tempo delle sgambate in montagna. All’incirca tra venti giorni il Bologna farà il suo debutto nelle Serie A 2019-2020, ma ci sono impegni importanti anche prima dell’inizio del campionato.

Oggi alle 17 la squadra riprenderà ad allenarsi a Casteldebole in vista della gara a San Marino di questo sabato contro il Villareal, calcio d’inizio fissato alle 20.45. E’ stata rimandata invece l’amichevole contro la primavera che era in origine prevista per giovedì, probabilmente si disputerà il 14 o il 15 agosto e rappresenta l’ultimo impegno leggero prima del debutto in Coppa Italia. Il 17 o il 18 dello stesso mese il Bologna se la vedrà con la vincente tra Potenza e Pisa, ma c’è l’incognita stadio a causa dei lavori al Dall’Ara, i rossoblù spingono per lo spostamento in campo neutro, San Marino probabilmente, ma è necessario che l’altro club acconsenta. Nel caso passasse il Potenza questa prospettiva è realizzabile, dovesse vincere il Pisa è invece più probabile che i rossoblù giochino all’Arena Garibaldi, stadio pieno di entusiasmo data la recente promozione dei nerazzurri in Serie B. Lo riporta il Corriere di Bologna.