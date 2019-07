CdB – Bologna, la sconfitta col Colonia pesa

Il Bologna ha aperto il ritiro di Neustift con la sconfitta in amichevole contro il Colonia di venerdì pomeriggio. I rossoblu sono stati superati 3-1, lasciando molti punti interrogativi sulla squadra. Tante le cose che non sono andate bene e su cui lo staff tecnico dovrà lavorare il prima possibile. Innanzitutto la difesa, che – al di là di qualche incomprensione – è stata troppo superficiale nelle marcature e nelle diagonali. Denswil e Danilo hanno bisogno di tempo per conoscersi; si aggiungono anche le condizioni fisiche tutt’altro che perfette di Dijks. La retroguardia ha fatto acqua da tutte le parti.

E’ mancato però soprattutto il centrocampo, privo dei suoi uomini titolari. Assente Pulgar, infortunati Dzemaili, Poli e Schouten. La mediana affidata a Nagy e Svanberg – e poi Donsah – ha lasciato a dir poco a desiderare. Male nell’impostazione, ancora peggio quando si è trattato di fare da diga. Decisamente spento anche l’attacco: sottotono Destro e Soriano, che non si è mai inserito a dovere. Le uniche note positive arrivano da Sansone e Orsolini – autore del gol della bandiera – che si sono fatti vedere in avanti con iniziative personali. Il Bologna è vivo, ma c’è ancora tanto da lavorare.

Fonte: Corriere di Bologna