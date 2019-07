CdB – Bologna a valanga in amichevole

Chiude col botto il Bologna la prima parte del ritiro estivo. I rossoblu superano per ben 9-0 la Virtus Bolzano, formazione di Serie D. Amichevole da 4 tempi di 30′, perfettamente divisi tra titolari e riserve. La prima ora di gioco è terminata 5-0, con la coppia centrale formata da Danilo e Denswil. In grande spolvero Mattia Destro, che ha segnato una doppietta; ad aprire le marcature ci ha però pensato capitan Dzemaili, poi Sansone e Mbaye. Nella seconda ora si vedono in campo invece Tomiyasu e Bani, ed il Bologna ne fa 4: doppietta proprio di Bani, poi Falletti e Svanberg. Solo riposo invece per gli ultimi arrivati Orsolini e Calabresi.

Dopo 10 giorni, si conclude quindi il ritiro a Castelrotto per il Bologna. I felsinei tornano a casa, e si ritroveranno tutti insieme – senza ancora una volta Sinisa Mihajlovic – martedì a Casteldebole. Dopo un paio di giorni di allenamenti, giovedì è prevista la partenza per Neustiff. In Austria si comincerà a fare sul serio: la preparazione entrerà nel vivo, le gambe inizieranno a girare e le amichevoli saranno decisamente più impegnative. Il Bologna c’è, e non vede l’ora di iniziare.

Fonte: Corriere di Bologna