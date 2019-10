“Bologna-Sampdoria sarà una partita spigolosa, forse non spettacolare: i rossoblu stanno facendo bene ma possono migliorare, i blucerchiati stanno vivendo un momento che Genova non si aspettava. Ammiro molto Palacio per il lavoro che fa, sembra un ragazzino; occhio però a Quagliarella, non segna da qualche settimana e potrebbe sbloccarsi in qualsiasi momento”.

Scheda 1 di 4