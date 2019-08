CdB – Arriva il Real Madrid per la sfide delle Leggende

Adesso è ufficiale: lo Stadio Renato Dall’Ara ospiterà la partita delle Leggende. Quali? Da una parte quelle del Bologna, dall’altra quelle del glorioso Real Madrid. Quando? Mercoledì 9 ottobre, per festeggiare – con qualche giorno di ritardo – i 110 anni di storia del club rossoblu. Perché proprio le “Merengues”? Perché tra i fondatori del “BFC” c’era proprio Antonio Bernabeu, fratello del più noto Santiago, ex presidente dei “Blancos” per 35 anni – da cui poi prende spunto anche lo stadio. L’obiettivo è proprio quello di alimentare ulteriormente l’entusiasmo di città e tifosi.

Il compito di selezionatore delle Leggende di casa spetta ovviamente a Marco Di Vaio, che sarà anche in campo. Il sogno – pressoché impossibile – è quello di portare Baggio e Signori. Tra i big, però, ci sarà forse solo Pagliuca. Tra gli altri, dovrebbero esser “convocati” giocatori che hanno smesso da relativamente poco, gente come Perez, Adailton e Castellini ad esempio. C’è invece da leccarsi i baffi nel leggere la lista del Real Madrid. Già, perché da anni gli spagnoli hanno costruito una vera e propria squadra di Leggende con cui stanno girando il mondo: da Raul a Ronaldo, da Figo a Morientes, da Butragueno a Roberto Carlos, da Guti a Makelele. Sembrano gli “Harlem Globetrotters”, ma meno “pagliacci”. L’ultima – ed unica – sfida ufficiale tra le due formazioni risale al 26 dicembre 1920, quando a prevalere fu il Bologna per 3-0. Un secolo dopo, le cose sono leggermente cambiate. Ma il Bologna non ha paura.

Fonte: Corriere di Bologna