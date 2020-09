Cbc e Percorso Memoria Rossoblù chiedono il pantaloncino bianco sulla nuova maglia

Riportiamo integralmente il comunicato apparso sulla pagina Facebook del Centro Bologna Clubs co-firmato con l’associazione Percorso della Memoria Rossoblù

‘In attesa che finalmente inizi questo anomalo campionato, come associazione di tifosi da sempre promotrice di iniziative per la diffusione e salvaguardia della storia del club – si legge nella nota – ci rincresce notare che già dalle prime partite ufficiali della stagione 2020-21, continui ad essere disatteso uno dei capisaldi della storia del club, la tradizionale divisa Home: maglia a strisce rossoblù verticali, PANTALONCINI BIANCHI, CALZETTONI ROSSOBLU.

Il PANTALONCINO BIANCO in particolare è l’elemento che caratterizza principalmente la divisa del Bologna F.C. e la distingue dalle innumerevoli altre rossoblù a pali (Crotone, Cosenza, Campobasso, Casertana, Taranto etc.), oltre che ad essere sancito da Statuto del Bologna F.C., (come da foto in seguito allegata.)

Dal 1909, il bianco di rosso crociato presente nel lato destro del nostro stemma (che simboleggia la città di Bologna) viene rappresentato cromaticamente dai pantaloncini: sostituirlo, andrebbe contro la nostra Storia e la nostra tradizione.

Solo nei tardi anni ’70 comparì per la prima volta il pantaloncino blu (di fatto realizzato con tela azzurra e non blu), per poi essere reindossato sporadicamente negli anni ’80 e ’90 (con contestazioni anche al tempo)