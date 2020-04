Cazzola: “Io, Gazzoni e la Virtus, mi mancherà”

Anche Alfredo Cazzola ha ricordato Giuseppe Gazzoni Frascara scomparso ieri a 84 anni. Erano gli anni della Bologna forte in Italia e in Europa, il Bfc in Uefa, la Virtus e la Fortitudo in Eurolega.

“Giuseppe ci mancherà – ha affermato Cazzola – Sono triste e provo dispiacere, lo stimavo, un vero gentiluomo. Tra noi c’era un ottimo rapporto, è stato un grande dirigente e sapeva comportarsi come amico. E’ una di quelle persone che vorresti sempre al tuo fianco”.