Cavina: “Orsolini è forse il giocatore più forte che il Bologna ha in rosa”

“Con la Spal è stata una lunga sofferenza, però alla fine le cose sono andate bene. Il Bologna ha dimostrato grande capacità di cambiare volto in base alle squadre che affronta: lo staff prepara qualcosa di diverso ogni volta. Anche senza Palacio siamo andati molto bene: non siamo dipendenti da lui. La gara è stata dominata sotto tutti gli aspetti dal Bologna, la vittoria è stata strameritata. 4 punti in 2 giornate sono positivi, a cui si aggiunge anche il passaggio del turno in Coppa Italia. Rotazioni? Ci sono giocatori più importanti di altri, ma il Bologna non è dipendente da nessuno. La rosa è stata costruita molto bene. Davanti ruoteranno tutti, capiterà che staranno tutti in panchina a turno. Questa squadra può competere con chiunque”.

