Cavina: “Medel arriva domani. Dominguez? Sabatini non lo molla”

“Medel arriva domani, non so se alla mattina alle 10 o al pomeriggio alle 18. Arriva comunque già pronto fisicamente. Magari venerdì non giocherà titolare con la Spal: nel caso al suo posto potrebbe esserci anche Kingsley. Contratto di 3 anni, stipendio di 1,5 milioni all’anno, 2-3 milioni al Besiktas. Operazione mondiale: Medel ha grande esperienza, ha vinto tanto e giocato ovunque. E’ un ottimo recuperatore di palloni, un discreto costruttore di gioco: più bravo a fraseggiare nel breve. E’ un giocatore che si fa amare, ha un carisma ed una personalità che hanno altri pochi giocatori al mondo. Pulgar? Adesso è impossibile dire se il Bologna è più forte con lui o con Medel, serve qualche partita. Medel è sicuramente più fatto rispetto a Pulgar, ma con un potenziale inferiore. Inutile negare che l’appeal del Bologna stia crescendo notevolmente”.

