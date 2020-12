Cavicchi: “Contro il Crotone salvo solo il risultato finale, sulla gara di sabato dico che…”

Intervenuto a Sportoday, il collega Carlo Cavicchi ha parlato del momento del Bologna e del pauroso incidente di Grosjean nel gran premio del Bahrain di Formula 1.

“Domenica è stato un gran bel brodino, è stata una delle partite più brutte che abbia mai visto in vita mia ma ci teniamo stretti i tre punti. Non abbiamo preso gol e per un soffio non abbiamo battuto il record del Bordeaux, meglio così. L’1-0 è un risultato di una volta che piaceva molto anche al Civ“.