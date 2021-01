Cavicchi: “Mancano i gol degli attaccanti. Dijks meglio di Hickey”

Nella prima edizione di Sportoday, è intervenuto Carlo Cavicchi per commentare l’andamento del Bologna in questo inizio di campionato. Ecco le sue parole:

“Sono preoccupato perché la classifica non è quella che meritiamo e vedo dei problemi di tensione all’interno. Il Bologna macina gioca, ma fa fatica a segnare e anche contro l’Udinese in gol non sono andati gli attaccanti. Non so se un attaccante possa risolvere i problemi, ma di sicuro a ora non c’è e io vorrei avere un centravanti vero in modo da mettere Palacio a destra e Barrow a sinistra. Poi Orsolini, l’anno scorso a questa data, aveva già fatto sette gol e questi mancano”.