Cavicchi: “Il Bologna ha trovato una solidità difensiva. Mi piacerebbe vedere Palacio esterno”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, Carlo Cavicchi ha parlato del momento del Bologna, omaggiando però anche Fausto Gresini, scomparso questa notte. Si parte dal ricordo dell’ex pilota:

“Apprendere queste notizie fa sempre male, e Fausto lottava contro la malattia da due mesi. Da qualche giorno però le sue condizioni erano peggiorate, e non poteva essere curato. Era una bravissima persona, non meritava una morte in ospedale. Il suo sorriso verrà ricordato da tutti, e molti piloti cresciuti da lui lo stanno ricordando in queste ore, su tutti Marco Melandri“.