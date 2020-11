Carlino – 2 rossoblù in azzurro dopo 7 anni

Dopo 7 anni l’Italia convoca 2 giocatori del Bologna: Orsolini e Soriano. L’ultima volta che 2 rossoblù furono chiamati in azzurro fu nel 2012-13 quando toccò a Gilardino e Diamanti. Il 7 e il 21 saranno impegnati nei test contro Estonia, Polonia e Bosnia, gli ultimi 2 validi per la Nations League.

Il nome di Orsolini nell’elenco di Mancini non sorprende più. L’esterno è stato chiamato già diverse volte, anche quando stava attraversando un periodo non positivo e le sue prestazioni ne erano la prova. La vera novità è Soriano che torna in nazionale dopo 5 anni. L’ultima volta che indossò la maglia dell’Italia fu nel 2015 con Antonio Conte come ct. Il trequartista rossoblù è riuscito a convincere Mancini dopo un avvio che l’ha visto protagonista con 4 gol e 3 assist in 6 partite. La speranza, in casa rossoblù, è che la chiamata esalti i diretti interessati contro il Napoli e non comporti contrattempi fisici.

Fonte: Carlino