Castori: “Siamo stati ingenui. Non meritavamo la sconfitta”

Al termine della gara persa ieri in trasferta per 3-2 contro il Bologna , il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha commentato così la prestazione dei suoi:

"Si fa fatica ad accettare la sconfitta e si fa fatica ad analizzarla. Siamo stati ingenui, prendere due gol nell'area piccola non è da noi. Siamo andati due volte in vantaggio, perderla vuol dire che abbiamo avuto due disattenzioni che non dovevano accadere. Sono dispiaciuto, la squadra non meritava la sconfitta. Oggi siamo stati più bravi davanti che dietro, non si possono concedere due occasioni così".