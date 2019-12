Castellini: “Udinese con le seconde linee in campo, l’attenzione è tutta al campionato”

Intervistata da Radio 1909, Barbara Castellini di Tuttosport ha parlato della situazione attuale dell’Udinese: “La situazione dopo la parentesi negativa di Tudor è ancora molto confusionaria. I risultati positivi portati a casa da Gotti hanno portato la società a confermare la sua presenza in panchina. Purtroppo, il momento positivo è passato in fretta e la squadra in questo momento è in ritiro. Nelle ultime sfide è mancato molto l’apporto di alcuni dei giocatori chiave su cui si puntava molto a inizio stagione”.

Scheda 1 di 9