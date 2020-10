Castellini: “Ci sono meno errori di distrazione in difesa. Skorupski? Per me è bravo”

L’intervista a Stadio di Marcello Castellini, ex difensore e capitano del Bologna. Con i rossoblù ha collezionato 279 presente e 4 gol in Serie A. Castellini ha parlato della difesa rossoblù:

“I gol subiti da 37 partite consecutive non sono è per nulla un dato positivo, però è un Bologna diverso dall’anno scorso. È una squadra bella a cui piace giocare. Quest’anno è molto più concentrato e non ci sono più errori di distrazione. La tendenza a prendere tanti gol andrebbe interrotta, è logico. Se si prendono 4 gol in casa è difficile fare punti. Il quartetto difensivo è buono, è una difesa su cui c’è da lavorare, ma alla lunga può competere”.