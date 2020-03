Castellini: “La classifica è splendida. Juventus? Mi fido di questo Bologna”

“C’è preoccupazione, è difficile rimanere concentrati. Porte chiuse? A me non è mai successo, ma penso che ne perda sia la squadra in casa che quella in trasferta. Lo stadio praticamente non c’è, e non puoi far finta che sia un’amichevole. Chiaramente questa è la scelta giusta per le famiglie e per il campionato. Ovvio che dispiaccia vederla da casa, soprattutto quando sei costretto. Anche dal punto di vista organizzativo, la cosa migliore è recuperare la giornata persa mantenendo lo stesso ordine. Stiamo respirando tutti quanti un’aria pesante da qualche settimana. Speriamo si risolva tutto al più presto”.

