Castellini: “Il calcio ci manca, giusto ripartire. Bfc? La strada è giusta”

Ospite di Sportoday su Rete 7, l’ex rossoblù Marcello Castellini ha espresso la sua opinione in vista della ripresa del campionato di Serie A.

“Finalmente torna il calcio, sembrava impossibile pensarlo ma ora ci siamo – ha affermato – Siamo pronti per ripartire, la situazione è in miglioramento e riprendere a giocare sarà una boccata d’ossigeno senza dimenticare ciò che è successo in questo periodo. Il calcio è giusto che riparta come le altre attività. Le partite ci mancano, stare in casa senza fare niente non è stato facile. Infortuni? Il rischio obiettivamente c’è, giocare in maniera ravvicinata non permette un gran recupero ma credo che ci sarà stata una preparazione fisica specifica”.