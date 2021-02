Castellini: “Barrow potrà essere il futuro centravanti del Bologna. Con Tomiyasu terzino i rossoblù giocano meglio”

Ospite della seconda edizione di Sportoday, l’ex difensore rossoblù Marcello Castellini ha dato una sua opinione sul momento del Bologna, che venerdì affronterà in casa il Benevento. Ecco le sue parole:

“Il Bologna è reduce dalla bella vittoria di Parma, anche se la prestazione dei ducali è stata molto morbida. Ma i rossoblù hanno giocato bene, non era facile anche per il momento che sta vivendo la squadra di Mihajlovic. Squadre come Genoa e Udinese sono uscite dalle sabbie mobili e per il Bologna quella di domenica scorsa era una partita difficile perchè era sempre più invischiato nella zona retrocessione. La squadra però ha risposto bene sul campo, e contro il Benevento ha la possibilità di replicare il successo”.