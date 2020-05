Castellacci: “Fiducioso sulla ripartenza, ma con la quarantena…”

La Serie A ripartirà o no? Per Enrico Castellacci, ex medico della nazionale, c’è la sensazione che possa essere sancita la ripresa del campionato, ma che poi il campionato possa essere portato a termine è un altro discorso.

“Scommetto sulla ripresa della Serie A – ha affermato Castellacci a Radio Capital – Ma con questo protocollo e la quarantena obbligatoria in caso di positività le possibilità che possa poi concludersi non sono molte. Aver tolto il ritiro fiduciario è un passo avanti, ma la quarantena obbligatoria complica ancora i piani. Se si riducesse da 14 a 7 giorni l’isolamento, il campionato potrebbe anche riuscire a terminare”.

Fonte Tuttomercatoweb.