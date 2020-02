Secondo quanto riportato da Sky Sport, Roberto Soriano non prenderà parte alla sfida contro l’Udinese.

Il regista rossoblu infatti ieri si è ancora limitato a delle terapie per provare a risolvere il problema alla coscia, motivo per cui la sua presenza contro la squadra fiulana sembra essere sempre meno probabile.

Il Bologna quindi dovrà ancora fare a meno di Soriano, al suo posto pronto Svanberg a supporto del tridente composto da Barrow,Palacio e Orsolini.